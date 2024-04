La Soluzione ♚ Il fiume di Stalingrado

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il fiume di Stalingrado. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VOLGA

Curiosità su Il fiume di stalingrado: Con il termine battaglia di stalingrado (in russo , stalingradskaja bitva, in tedesco schlacht von stalingrad) si intendono i duri... Il Volga, o anche la Volga, (AFI: /'vlga/; in russo ´, in tataro Idel, anticamente conosciuto come Atil, Itil o Idil) è un fiume della Russia europea; è il più lungo fiume europeo ed è il cuore del più ampio bacino fluviale del vecchio continente. Ha le sue origini nel Rialto del Valdaj nella Russia nordoccidentale e sfocia nel mar Caspio, nella sua parte nordoccidentale, dopo 3531 km di corso; prima della costruzione delle numerose dighe e la conseguente formazione dei bacini artificiali a monte delle stesse, la sua lunghezza era di 3.690 km.

