Addetto alla pulizia di un noto cereale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Addetto alla pulizia di un noto cereale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONDARISO

Significato/Curiosita : Addetto alla pulizia di un noto cereale

A lavorare dapprima come garzone, poi come addetto alle pulizie e solo dopo come tipografo e correttore di bozze al giornale cittadino review and herald... La mondina (dal verbo "mondare", pulire) era una lavoratrice stagionale nelle risaie. il lavoro si svolgeva durante il periodo di allagamento dei campi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

