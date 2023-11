Lo Stato con il Darfur

Settentrionale (chamal),capitale al fashir,meridionale (djanub),capitale nyala,centrale (wasat),capitale zalingei...

Il Sudan (Sudàn; in arabo , al-Sudan), ufficialmente Repubblica del Sudan (in arabo , in inglese. Republic of the Sudan), è uno Stato arabo-africano, che confina con l'Egitto a nord, con il mar Rosso a nord-est, con l'Eritrea e l'Etiopia a est, con il Sudan del Sud a sud, con la Repubblica Centrafricana a sud-ovest, con il Ciad a ovest e con la Libia a nord-ovest. Il Paese viene diviso longitudinalmente dal Nilo in due metà (orientale e occidentale). La popolazione del Sudan è una combinazione di abitanti autoctoni della valle del Nilo e di discendenti di immigrati dalla Penisola arabica. La stragrande maggioranza della popolazione oggi abbraccia l'Islam a nord, ma ci sono forti concentrazioni di cristiani e di animisti a sud. Il nome Sudan deriva dall'espressione araba Bilad al-Sudan, ossia "Paese degli uomini neri".