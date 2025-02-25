Lo Stato africano con il Darfur

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo Stato africano con il Darfur' è 'Sudan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUDAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo Stato africano con il Darfur" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato africano con il Darfur". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sudan? Il paese situato nel nord-est dell'Africa, conosciuto per il suo vasto deserto e le sue diverse popolazioni, si trova nella regione del Darfur, una delle zone più colpite da conflitti e crisi umanitarie. È tra i più grandi dell'intero continente e ha una storia ricca di eventi e cambiamenti politici. La sua capitale principale è Khartoum, centro di cultura e politica. La sua identità è strettamente legata alle sfide che affronta nel mantenere l'unità nazionale.

La definizione "Lo Stato africano con il Darfur" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato africano con il Darfur" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sudan:

S Savona U Udine D Domodossola A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato africano con il Darfur" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

