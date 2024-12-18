Lo Stato con la provincia del Darfur

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo Stato con la provincia del Darfur' è 'Sudan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUDAN

Perché la soluzione è Sudan? Il Sudan è un paese africano situato nel Nord-Est del continente, caratterizzato da una vasta area che comprende diverse regioni e province. Una di queste è il Darfur, una regione storica che ha avuto un ruolo importante nelle vicende del paese. Il Sudan ha una ricca storia e cultura, e la sua geografia varia tra deserti, savane e zone umide. È noto anche per le sue sfide politiche e sociali, che influenzano il suo sviluppo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo Stato con la provincia del Darfur" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato con la provincia del Darfur". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Lo Stato con la provincia del Darfur nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sudan

Per risolvere la definizione "Lo Stato con la provincia del Darfur", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato con la provincia del Darfur" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sudan:

S Savona U Udine D Domodossola A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato con la provincia del Darfur" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

