Pianta di more nei cruciverba: la soluzione è Rovo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pianta di more' è 'Rovo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROVO

Curiosità e Significato di Rovo

Vuoi sapere di più su Rovo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Rovo.

Perché la soluzione è Rovo? La parola rovo indica un arbusto o piccolo albero che produce i lamponi, dolci e succosi, conosciuti anche come more di rovo. Questa pianta è molto diffusa nei boschi e rappresenta una fonte naturale di frutti gustosi e ricchi di vitamine. Il termine richiama immediatamente l’immagine di cespugli folti e di frutti pronti da raccogliere, simbolo di abbondanza e natura selvaggia.

Come si scrive la soluzione Rovo

Se "Pianta di more" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

O Otranto

V Venezia

O Otranto

