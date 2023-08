Grossa lucertola verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa lucertola verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAMARRO

Significato/Curiosità : Grossa lucertola verde

Il ramarro è una grossa lucertola dal colore verde brillante. Ha un corpo robusto e muscoloso, con zampe lunghe e artigli affilati. La sua testa è appuntita, con occhi grandi e vivaci. La pelle del ramarro è ricoperta da piccole scaglie, che gli conferiscono una texture ruvida. La sua lunghezza può variare da 20 a 30 centimetri. Questa lucertola è un abile arrampicatore e può essere avvistata sui tronchi degli alberi o sui muri delle case. La sua coda è lunga e sottile, utilizzata per bilanciarsi durante i movimenti. Il ramarro è un rettile dal comportamento solitario e predatore, nutrendosi principalmente di insetti e piccoli invertebrati. È noto anche per la sua abilità di mimetizzarsi con l'ambiente circostante, grazie al suo colore verde vivace.

