Soluzione 7 lettere : RAMARRO

Da un serpente al cui fianco si ergono creature mostruose, come un lucertolone verde con una lunga coda che maneggia una lancia. questa scena d'inferno... Ragazzo morso da un ramarro è un dipinto realizzato dal pittore italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio e di cui esistono due versioni simili.

Altre risposte alla domanda : Un lucertolone verde : lucertolone; verde; Sembra un lucertolone ; lucertolone che vive in Africa e in Asia; lucertolone verde; lucertolone esotico; lucertolone verde smeraldo; È verde a Londra e a New York; Pietre preziose di color verde ; Marc : dipinse Il violinista verde ; Il verde simbolo di tenacia; Il tipico tessuto verde dei soprabiti tirolesi;

