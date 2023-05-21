I posti in autobus
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I posti in autobus' è 'Sedili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SEDILI
Come completare la definizione
- Definizione: I posti in autobus
- Risposta: SEDILI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Sedili? I sedili negli autobus sono le sedute su cui i passeggeri si accomodano durante il viaggio. Sono realizzati con materiali diversi, come tessuto o plastica, e distribuiti lungo la carrozza per garantire comfort e sicurezza. La disposizione dei sedili può variare a seconda del modello e della capacità del veicolo, offrendo spazi più ampi o più compatti. La loro presenza è essenziale per rendere il viaggio più piacevole e agevole per tutti i viaggiatori.
Nei cruciverba, 'I posti in autobus' si risolve con Sedili
Questa pagina è dedicata alla definizione "I posti in autobus" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sedili'.
Schemi utili per Sedili
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con S
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: S_____
- Schema finale: __DILI
Le 6 lettere della soluzione Sedili
La soluzione 'Sedili' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I posti in autobus". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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