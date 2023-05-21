I posti in autobus

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I posti in autobus' è 'Sedili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEDILI

Come completare la definizione

  • Definizione: I posti in autobus
  • Risposta: SEDILI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

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Perché la soluzione è Sedili? I sedili negli autobus sono le sedute su cui i passeggeri si accomodano durante il viaggio. Sono realizzati con materiali diversi, come tessuto o plastica, e distribuiti lungo la carrozza per garantire comfort e sicurezza. La disposizione dei sedili può variare a seconda del modello e della capacità del veicolo, offrendo spazi più ampi o più compatti. La loro presenza è essenziale per rendere il viaggio più piacevole e agevole per tutti i viaggiatori.

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Nei cruciverba, 'I posti in autobus' si risolve con Sedili

Questa pagina è dedicata alla definizione "I posti in autobus" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sedili'.

Schemi utili per Sedili

  • Schema parole: 6
  • La soluzione inizia con S
  • La soluzione finisce con I
  • Schema iniziale: S_____
  • Schema finale: __DILI

Le 6 lettere della soluzione Sedili

S Savona
E Empoli
D Domodossola
I Imola
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Sedili' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I posti in autobus". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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