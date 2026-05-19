Furgoncino da 6 o 9 posti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Furgoncino da 6 o 9 posti' è 'Minivan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MINIVAN

Perché la soluzione è Minivan? Il minivan è un veicolo progettato per ospitare comodamente da sei a nove persone, offrendo spazio sufficiente per passeggeri e bagagli. La sua struttura compatta e versatile lo rende ideale per famiglie numerose o gruppi di amici, garantendo comfort durante i viaggi. Il design del minivan combina funzionalità e praticità, facilitando gli spostamenti quotidiani o le gite fuori porta. La sua capacità di trasporto lo rende un mezzo molto apprezzato in ambito familiare e turistico.

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Furgoncino da 6 o 9 posti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Minivan

Questa pagina è dedicata alla definizione "Furgoncino da 6 o 9 posti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Minivan'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Furgoncino da 6 o 9 posti

Furgoncino da 6 o 9 posti Risposta: MINIVAN

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: M______

M______ Inizia con: M

M Finisce con: N

Le 7 lettere della soluzione

M Milano I Imola N Napoli I Imola V Venezia A Ancona N Napoli

La soluzione 'Minivan' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Furgoncino da 6 o 9 posti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.