Furgoncino da 6 o 9 posti
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Furgoncino da 6 o 9 posti' è 'Minivan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MINIVAN
Perché la soluzione è Minivan? Il minivan è un veicolo progettato per ospitare comodamente da sei a nove persone, offrendo spazio sufficiente per passeggeri e bagagli. La sua struttura compatta e versatile lo rende ideale per famiglie numerose o gruppi di amici, garantendo comfort durante i viaggi. Il design del minivan combina funzionalità e praticità, facilitando gli spostamenti quotidiani o le gite fuori porta. La sua capacità di trasporto lo rende un mezzo molto apprezzato in ambito familiare e turistico.
Furgoncino da 6 o 9 posti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Minivan
Questa pagina è dedicata alla definizione "Furgoncino da 6 o 9 posti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Minivan'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Furgoncino da 6 o 9 posti
- Risposta: MINIVAN
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: M______
- Inizia con: M
- Finisce con: N
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Minivan' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Furgoncino da 6 o 9 posti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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