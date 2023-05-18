Verità religiosa innegabile

Sara Verdi | 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Verità religiosa innegabile' è 'Materia Di Fede'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MATERIADIFEDE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Verità religiosa innegabile
  • Risposta: MATERIADIFEDE
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 7-2-4
  • Vocali: 7
  • Consonanti: 6
  • Parole: 3
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    MRADIFE
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Materia Di Fede? La materia di fede si riferisce a ciò che i credenti considerano verità religiosa innegabile. È un aspetto fondamentale che guida le convinzioni e le pratiche quotidiane, mantenendo salda la connessione tra le persone e i loro valori spirituali più profondi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Verità religiosa innegabile: risposta da 13 lettere

Se la definizione "Verità religiosa innegabile" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Materia Di Fede. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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