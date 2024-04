La Soluzione ♚ Accertare la verità La definizione e la soluzione di 8 lettere: Accertare la verità. ASSODARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Accertare la verita: Il monte Olimpo è una montagna alta 1.953 m, il più alto dell'isola nella catena del Troodos che occupa la parte centrale dell'isola di Cipro. Il picco più alto, dal nome di Chionistra, è quasi completamente occupato da installazioni di telecomunicazioni e radar dell'esercito cipriota e del Regno Unito, come previsto dal Trattato di Indipendenza del 1960. Negli inverni con più precipitazioni è possibile sciare sulle piste dell'Olimpo, partendo dal villaggio di Troodos. L'Olimpo della mitologia greca si ispira invece all'omonimo monte della Grecia, fra la Macedonia e la Tessaglia. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Il monte Olimpo è una montagna alta 1.953 m, il più alto dell'isola nella catena del Troodos che occupa la parte centrale dell'isola di Cipro. Il picco più alto, dal nome di Chionistra, è quasi completamente occupato da installazioni di telecomunicazioni e radar dell'esercito cipriota e del Regno Unito, come previsto dal Trattato di Indipendenza del 1960. Negli inverni con più precipitazioni è possibile sciare sulle piste dell'Olimpo, partendo dal villaggio di Troodos. L'Olimpo della mitologia greca si ispira invece all'omonimo monte della Grecia, fra la Macedonia e la Tessaglia. assodare (vai alla coniugazione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione as | so | dà | re Pronuncia IPA: /asso'dare/ Etimologia / Derivazione deriva da sodo Sinonimi condensare, indurire, rendere duro, rendere sodo, solidificare

( senso figurato ) consolidare, fortificare, rinvigorire, temprare

consolidare, fortificare, rinvigorire, temprare accertare, accelerare, appurare, verificare

rinforzare,

(senso figurato) comprovare, constatare, stabilire

Contrari ammollire, ammorbidire

afflosciare, ammosciare, indebolire, infiacchire

(senso figurato) lasciare nel dubbio, lasciare sospeso

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Accertare la verità' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.