Venne spesso svalutata - Cruciverba

Venne spesso svalutata.

Soluzione 4 lettere : LIRA

Significato/Curiosità : Venne spesso svalutata

La lira, la valuta italiana precedente all'euro, spesso veniva svalutata durante il suo periodo di esistenza. L'inflazione e le difficoltà economiche del paese portavano a una diminuzione del potere d'acquisto della lira. Ciò significava che i prezzi dei beni e dei servizi aumentavano rapidamente, rendendo difficile per le persone mantenere il loro livello di vita. Le svalutazioni frequenti rendevano anche difficile per gli investitori e i commercianti stranieri avere fiducia nella lira come mezzo di scambio. L'introduzione dell'euro nel 1999 ha portato alla fine della lira e ha contribuito a stabilizzare l'economia italiana.

