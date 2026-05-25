Formaggio spesso confuso con l emmental

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Formaggio spesso confuso con l emmental' è 'Groviera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GROVIERA

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Perché la soluzione è Groviera? La groviera è un formaggio a pasta dura e gialla, noto per le sue piccole bolle e il sapore leggermente nocciolato. Spesso si scambia con l'Emmental, anche se hanno caratteristiche diverse. La sua consistenza è friabile e si scioglie bene, rendendola perfetta per insaporire piatti caldi o accompagnare affettati. La sua versatilità la rende un ingrediente apprezzato in molte cucine.

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Formaggio spesso confuso con l emmental nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Groviera

Quando la definizione "Formaggio spesso confuso con l emmental" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Groviera'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Formaggio spesso confuso con l emmental

Formaggio spesso confuso con l emmental Risposta: GROVIERA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: G_______

G_______ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

G Genova R Roma O Otranto V Venezia I Imola E Empoli R Roma A Ancona

La soluzione 'Groviera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Formaggio spesso confuso con l emmental". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.