Formaggio spesso confuso con l emmental
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SOLUZIONE: GROVIERA
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Perché la soluzione è Groviera? La groviera è un formaggio a pasta dura e gialla, noto per le sue piccole bolle e il sapore leggermente nocciolato. Spesso si scambia con l'Emmental, anche se hanno caratteristiche diverse. La sua consistenza è friabile e si scioglie bene, rendendola perfetta per insaporire piatti caldi o accompagnare affettati. La sua versatilità la rende un ingrediente apprezzato in molte cucine.
Formaggio spesso confuso con l emmental nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Groviera
Quando la definizione "Formaggio spesso confuso con l emmental" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Groviera'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Formaggio spesso confuso con l emmental
- Risposta: GROVIERA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: G_______
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Groviera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Formaggio spesso confuso con l emmental". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Insaccato cilindrico spesso mangiato col formaggio Finiscono spesso con il litigare Colpisce spesso i cocker La cambia spesso il volubile Spesso è confusa con la mandibola
Altre definizioni collegate
Con formaggio: Il formaggio nel tiramisù
Con spesso: Una piccola visuale spesso molto caratteristica
Con confuso: Rumore confuso di cose smosse