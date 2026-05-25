Formaggio spesso confuso con l emmental

Angelo Caputo | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Formaggio spesso confuso con l emmental' è 'Groviera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GROVIERA

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Perché la soluzione è Groviera? La groviera è un formaggio a pasta dura e gialla, noto per le sue piccole bolle e il sapore leggermente nocciolato. Spesso si scambia con l'Emmental, anche se hanno caratteristiche diverse. La sua consistenza è friabile e si scioglie bene, rendendola perfetta per insaporire piatti caldi o accompagnare affettati. La sua versatilità la rende un ingrediente apprezzato in molte cucine.

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Formaggio spesso confuso con l emmental nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Groviera

Quando la definizione "Formaggio spesso confuso con l emmental" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Groviera'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Formaggio spesso confuso con l emmental
  • Risposta: GROVIERA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: G_______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

G Genova
R Roma
O Otranto
V Venezia
I Imola
E Empoli
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Groviera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Formaggio spesso confuso con l emmental". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Insaccato cilindrico spesso mangiato col formaggio Finiscono spesso con il litigare Colpisce spesso i cocker La cambia spesso il volubile Spesso è confusa con la mandibola 

Altre definizioni collegate

Con formaggio: Il formaggio nel tiramisù 

Con spesso: Una piccola visuale spesso molto caratteristica 

Con confuso: Rumore confuso di cose smosse 