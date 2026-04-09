Circola ad Ankara

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Circola ad Ankara' è 'Lira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIRA

Perché la soluzione è Lira? La LIRA è la valuta ufficiale di Ankara, utilizzata quotidianamente dai cittadini e dalle istituzioni. La sua circolazione rappresenta un elemento fondamentale dell'economia locale, facilitando scambi e transazioni commerciali. La presenza della LIRA sul territorio indica l'indipendenza monetaria della città e il suo ruolo nel sistema finanziario nazionale. La sua circolazione regolare è essenziale per mantenere la stabilità economica e soddisfare le esigenze della popolazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Circola ad Ankara". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Circola ad Ankara nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lira

In presenza della definizione "Circola ad Ankara", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Circola ad Ankara" conferma che la soluzione 'Lira' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lira

L Livorno I Imola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Circola ad Ankara" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lira' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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