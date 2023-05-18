Lo è il tronco dei pini

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il tronco dei pini' è 'Resinoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RESINOSO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è il tronco dei pini
  • Risposta: RESINOSO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RIOO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Resinoso? Il tronco dei pini ha una superficie ricca di resina, una sostanza che si accumula e dà un aspetto lucido e appiccicoso. Questa caratteristica rende il legno più resistente e lo distingue da altri alberi, conferendo un aspetto unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è il tronco dei pini: risposta da 8 lettere

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