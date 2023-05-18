Lo è il tronco dei pini
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il tronco dei pini' è 'Resinoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è il tronco dei pini
- Risposta: RESINOSO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RIOO
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Resinoso? Il tronco dei pini ha una superficie ricca di resina, una sostanza che si accumula e dà un aspetto lucido e appiccicoso. Questa caratteristica rende il legno più resistente e lo distingue da altri alberi, conferendo un aspetto unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è il tronco dei pini: risposta da 8 lettere
Per risolvere la definizione "Lo è il tronco dei pini", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Resinoso. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.