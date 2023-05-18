Lo è il tronco dei pini

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è il tronco dei pini

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il tronco dei pini' è 'Resinoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R E S I N O S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo è il tronco dei pini

Lo è il tronco dei pini Risposta: RESINOSO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R I O O

Inizia con: R

R Finisce con: O

Perchè la soluzione è Resinoso? Il tronco dei pini ha una superficie ricca di resina, una sostanza che si accumula e dà un aspetto lucido e appiccicoso. Questa caratteristica rende il legno più resistente e lo distingue da altri alberi, conferendo un aspetto unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Resinoso' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Lo è il tronco dei pini: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Lo è il tronco dei pini", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Resinoso. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate