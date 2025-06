Come il tronco del pino nei cruciverba: la soluzione è Resinoso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Come il tronco del pino' è 'Resinoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RESINOSO

Vuoi sapere di più su Resinoso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Resinoso.

Perché la soluzione è Resinoso? Resinoso descrive qualcosa che contiene o è simile alla resina, una sostanza viscosa e profumata secreta dagli alberi come il pino. Questa parola viene spesso usata per indicare superfici, oggetti o parti di piante che presentano un aspetto appiccicoso o lucido, tipico della resina naturale. È un termine che richiama la naturalezza e la consistenza appiccicosa di questa sostanza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è il tronco dei piniIl Pino che cantava Napule èRiveste il tronco dell alberoPino: cantava Je so pazzo

R Roma

E Empoli

S Savona

I Imola

N Napoli

O Otranto

S Savona

O Otranto

