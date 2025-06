Lo sono pini e abeti nei cruciverba: la soluzione è Conifere

CONIFERE

Curiosità e Significato di Conifere

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Conifere, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Conifere? Le conifere sono piante caratterizzate da foglie a forma di aghi e da semi racchiusi in cone o pigne. Comprendono pini, abeti e altri alberi sempreverdi, fondamentali per gli ecosistemi e il legname. La loro capacità di resistere a climi rigidi le rende simbolo di stabilità e longevità nel mondo vegetale. Sono un esempio di come la natura si adatti e prosperi in vari ambienti.

Alberi come abeti e tassiGli alberi come gli abetiPiante arboree agrifoglie dell emisfero borealeLo sono pini e cipressiLo sono i tronchi dei piniLo sono tanto i Comaschi quanto i Lecchesi

Come si scrive la soluzione Conifere

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo sono pini e abeti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

F Firenze

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A C E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCENA" SCENA

