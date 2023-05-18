Lo spedisce la banca

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Lo spedisce la banca' è 'Estratto Conto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E S T R A T T O C O N T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo spedisce la banca

Lo spedisce la banca Risposta: ESTRATTOCONTO

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 8-5

8-5 Vocali: 5

5 Consonanti: 8

8 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: E A O C O O

Inizia con: E

E Finisce con: O

Perchè la soluzione è Estratto Conto? Quando chiedi un estratto conto, la banca ti invia un documento con tutte le operazioni svolte sul tuo conto. È un modo per controllare entrate e uscite, aiutandoti a tenere sotto controllo le finanze senza complicazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo spedisce la banca: risposta da 13 lettere

La soluzione associata alla definizione "Lo spedisce la banca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Estratto Conto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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