Lo spedisce la banca
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Lo spedisce la banca' è 'Estratto Conto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo spedisce la banca
- Risposta: ESTRATTOCONTO
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 8-5
- Vocali: 5
- Consonanti: 8
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: EAOCOO
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Estratto Conto? Quando chiedi un estratto conto, la banca ti invia un documento con tutte le operazioni svolte sul tuo conto. È un modo per controllare entrate e uscite, aiutandoti a tenere sotto controllo le finanze senza complicazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo spedisce la banca: risposta da 13 lettere
La soluzione associata alla definizione "Lo spedisce la banca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Estratto Conto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.