Lo spedisce la banca

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Lo spedisce la banca' è 'Estratto Conto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ESTRATTOCONTO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo spedisce la banca
  • Risposta: ESTRATTOCONTO
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 8-5
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 8
  • Parole: 2
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    EAOCOO
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Estratto Conto? Quando chiedi un estratto conto, la banca ti invia un documento con tutte le operazioni svolte sul tuo conto. È un modo per controllare entrate e uscite, aiutandoti a tenere sotto controllo le finanze senza complicazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo spedisce la banca: risposta da 13 lettere

La soluzione associata alla definizione "Lo spedisce la banca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Estratto Conto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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