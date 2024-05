La Soluzione ♚ Lo effettua chi spedisce La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INVIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo effettua chi spedisce. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo effettua chi spedisce: Opposta alla resa ex works con tutti i rischi e gli oneri a carico di chi spedisce il materiale. dello stesso gruppo di termini di resa, definito il gruppo... Il tasto Invio Invio (nelle tastiere inglesi Return o Enter, in passato indicato raramente con immiss) è un tasto presente in quasi tutte le tastiere dei computer. La sua funzione dipende dal contesto in cui viene premuto: in una interfaccia a riga di comando indica all'interprete dei comandi di eseguire i comandi inseriti nella riga corrente; in un editor di testo inserisce un codice di ritorno a capo nella finestra di un'applicazione esegue l'azione di default (generalmente coincidente con il pulsante grafico "OK" o "Conferma").

