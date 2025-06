La banca lo invia al cliente nei cruciverba: la soluzione è Estratto Conto

ESTRATTO CONTO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Estratto Conto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Estratto Conto.

Perché la soluzione è Estratto Conto? L'estratto conto è un documento che la banca invia periodicamente al cliente, riassumendo tutte le operazioni effettuate sul conto corrente, come bonifici, prelievi e depositi. È uno strumento importante per tenere sotto controllo le proprie finanze e verificare eventuali addebiti o anomalie. In pratica, permette di conoscere in modo chiaro e dettagliato lo stato delle proprie finanze.

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

O Otranto

