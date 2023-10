Lo spedisce il candidato (sigla) - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo spedisce il candidato (sigla). Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 2 lettere : CV

Significato/Curiosita : Lo spedisce il candidato (sigla)

Festival di sanremo, con il brano l'unica chance ma all'ultimo momento accusa una gastrite e si ritira con un telegramma che spedisce agli organizzatori aggiungendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 ottobre 2023

