Reggono la medaglietta sul petto
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Reggono la medaglietta sul petto' è 'Catenelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Reggono la medaglietta sul petto
- Risposta: CATENELLE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CELE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Catenelle? Le catenelle sono piccoli fili metallici che si agganciano tra loro, creando una catena sottile e resistente. Spesso vengono usate per sostenere medaglie o charm, permettendo di indossarli facilmente sul petto. La loro semplicità le rende pratiche e versatili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Reggono la medaglietta sul petto: risposta da 9 lettere
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