Reggono la medaglietta sul petto

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Reggono la medaglietta sul petto' è 'Catenelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CATENELLE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Reggono la medaglietta sul petto
  • Risposta: CATENELLE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CELE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Catenelle? Le catenelle sono piccoli fili metallici che si agganciano tra loro, creando una catena sottile e resistente. Spesso vengono usate per sostenere medaglie o charm, permettendo di indossarli facilmente sul petto. La loro semplicità le rende pratiche e versatili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Reggono la medaglietta sul petto: risposta da 9 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Reggono la medaglietta sul petto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Catenelle. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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