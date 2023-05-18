Reggono la medaglietta sul petto

Home / Soluzioni Cruciverba / Reggono la medaglietta sul petto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Reggono la medaglietta sul petto' è 'Catenelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A T E N E L L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Reggono la medaglietta sul petto

Reggono la medaglietta sul petto Risposta: CATENELLE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C E L E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Catenelle? Le catenelle sono piccoli fili metallici che si agganciano tra loro, creando una catena sottile e resistente. Spesso vengono usate per sostenere medaglie o charm, permettendo di indossarli facilmente sul petto. La loro semplicità le rende pratiche e versatili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Catenelle' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Reggono la medaglietta sul petto: risposta da 9 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Reggono la medaglietta sul petto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Catenelle. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'reggono'