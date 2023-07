Si dice battendosi il petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice battendosi il petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEA CULPA

Significato/Curiosità : Si dice battendosi il petto

"Mea culpa" è un'espressione latina che significa "mia colpa" e viene utilizzata per ammettere un errore o una responsabilità personale. Nell'immaginario collettivo, l'atto di "battersi il petto" è spesso associato a un gesto di pentimento o rimorso. Entrambe le espressioni implicano un riconoscimento delle proprie azioni sbagliate o delle proprie mancanze, e rappresentano una forma di autocritica. Sono utilizate per ammettere la propria colpa o responsabilità in una situazione, dimostrando umiltà e disponibilità a prendersi le proprie responsabilità. Queste espressioni sono spesso impiegate nel contesto di scuse, riconciliazione o autocritica, al fine di dimostrare un sincero pentimento e una volontà di migliorarsi.

