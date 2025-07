Regge la medaglietta sul petto nei cruciverba: la soluzione è Catenella

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Regge la medaglietta sul petto' è 'Catenella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATENELLA

Curiosità e Significato di Catenella

La parola Catenella è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Catenella.

Perché la soluzione è Catenella? Una catenella è una piccola catena sottile, spesso indossata come collana o come decorazione su medaglie e medagliette. È un accessorio elegante e versatile, perfetto per mettere in risalto un ricordo speciale o un simbolo importante. La sua semplicità la rende uno dei gioielli più diffusi e apprezzati, capace di adattarsi a ogni stile. Insomma, la catenella è un dettaglio che non passa inosservato.

Come si scrive la soluzione Catenella

Hai trovato la definizione "Regge la medaglietta sul petto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

