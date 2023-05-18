Reggono le calze

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Reggono le calze' è 'Giarrettiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIARRETTIERE

Vuoi approfondire la risposta Giarrettiere? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Reggono le calze
  • Risposta: GIARRETTIERE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: G___________
  • Inizia con: G
  • Finisce con: E
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Reggono le calze nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Giarrettiere

La definizione "Reggono le calze" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giarrettiere'.

Le 12 lettere della soluzione

G Genova
I Imola
A Ancona
R Roma
R Roma
E Empoli
T Torino
T Torino
I Imola
E Empoli
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Giarrettiere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Reggono le calze". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.