Vi è il pomo di Adamo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi è il pomo di Adamo' è 'Laringe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L A R I N G E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vi è il pomo di Adamo

Vi è il pomo di Adamo Risposta: LARINGE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: L I N E

Inizia con: L

L Finisce con: E

Perchè la soluzione è Laringe? Il pomo di Adamo si nota come una sporgenza sulla parte anteriore del collo, creata dalla laringe. Questa caratteristica è più evidente negli uomini e contribuisce a definire i tratti del volto. La sua presenza è legata alla crescita della cartilagine laringea durante la pubertà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vi è il pomo di Adamo: risposta da 7 lettere

Per risolvere la definizione "Vi è il pomo di Adamo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Laringe. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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