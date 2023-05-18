Vi è il pomo di Adamo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi è il pomo di Adamo' è 'Laringe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vi è il pomo di Adamo
- Risposta: LARINGE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LINE
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Laringe? Il pomo di Adamo si nota come una sporgenza sulla parte anteriore del collo, creata dalla laringe. Questa caratteristica è più evidente negli uomini e contribuisce a definire i tratti del volto. La sua presenza è legata alla crescita della cartilagine laringea durante la pubertà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vi è il pomo di Adamo: risposta da 7 lettere
Per risolvere la definizione "Vi è il pomo di Adamo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Laringe. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.