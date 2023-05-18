Vi è il pomo di Adamo

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi è il pomo di Adamo' è 'Laringe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LARINGE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vi è il pomo di Adamo
  • Risposta: LARINGE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LINE
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Laringe? Il pomo di Adamo si nota come una sporgenza sulla parte anteriore del collo, creata dalla laringe. Questa caratteristica è più evidente negli uomini e contribuisce a definire i tratti del volto. La sua presenza è legata alla crescita della cartilagine laringea durante la pubertà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vi è il pomo di Adamo: risposta da 7 lettere

Per risolvere la definizione "Vi è il pomo di Adamo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Laringe. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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