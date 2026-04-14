Fu tolta ad Adamo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fu tolta ad Adamo' è 'Costola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTOLA

Perché la soluzione è Costola? La parola che si collega alla definizione è un elemento del corpo umano, più precisamente una delle parti che si trovano lungo i lati del torace. Questa parte, chiamata in modo specifico, rappresenta una delle proiezioni ossee che si staccano dal corpo principale. Secondo un racconto famoso, questa parte fu tolta a un uomo all'inizio della creazione. La parola in questione è un termine che indica questa componente anatomica e simbolica, legata alla storia di origine.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu tolta ad Adamo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Fu tolta ad Adamo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Costola

La definizione "Fu tolta ad Adamo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu tolta ad Adamo" conferma che la soluzione 'Costola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Costola

C Como O Otranto S Savona T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu tolta ad Adamo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Costola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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