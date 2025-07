Vi si trovano le corde vocali nei cruciverba: la soluzione è Laringe

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si trovano le corde vocali

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi si trovano le corde vocali' è 'Laringe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LARINGE

Curiosità e Significato di Laringe

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Laringe, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Laringe? La laringe è un organo situato nella gola, fondamentale per la voce e la respirazione. Al suo interno si trovano le corde vocali, che vibrano creando i suoni quando si parla o canta. È anche coinvolta nel passaggio dell’aria ai polmoni e nella protezione delle vie respiratorie. In breve, la laringe è il palcoscenico della nostra voce, indispensabile per parlare e cantare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si trovano i fiumi Volga e LenaVi si trovano La Quebrada e Playa CondesaVi si trovano Texas e Iowa: Uniti d AmericaVi si trovano tessuti cardatiVì si trovano gli erg

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Laringe

La definizione "Vi si trovano le corde vocali" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

G Genova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I S E T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SETOSI" SETOSI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.