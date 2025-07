Si trova nel collo, tra faringe e trachea nei cruciverba: la soluzione è Laringe

Home / Soluzioni Cruciverba / Si trova nel collo, tra faringe e trachea

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si trova nel collo, tra faringe e trachea' è 'Laringe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LARINGE

Curiosità e Significato di Laringe

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Laringe, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Laringe? La laringe è una struttura situata nel collo, tra la faringe e la trachea, fondamentale per la produzione della voce e la respirazione. Conosciuta anche come cassa delle corde vocali, permette di parlare, cantare e respirare correttamente. È un organo delicato ma essenziale per comunicare e vivere bene. La sua salute è importante per mantenere una voce chiara e senza problemi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ghiandola a secrezione interna che si trova nel colloIl punto che si trova agli antipodi dello zenitSi trova nella zona posteriore del cranioBoccette cui si sega il colloVi si trova la casa natale di Raffaello Sanzio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Laringe

Hai davanti la definizione "Si trova nel collo, tra faringe e trachea" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

G Genova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O U I M P N T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMPUNITO" IMPUNITO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.