I poderosi colpi della balena

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I poderosi colpi della balena' è 'Codate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CODATE

Perché la soluzione è Codate? Le CODATE sono i poderosi colpi della balena che si manifestano attraverso forti battiti e impatti ripetuti. Questi suoni sono prodotti dal movimento delle pinne e del corpo dell’animale sott’acqua, creando un rumore intenso e udibile anche a grandi distanze. La loro funzione può essere legata alla comunicazione tra esemplari o alla difesa del territorio. La capacità di emettere CODATE testimonia la potenza e l’adattamento di questi mammiferi marini.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I poderosi colpi della balena". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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I poderosi colpi della balena nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Codate

Questa pagina è dedicata alla definizione "I poderosi colpi della balena" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I poderosi colpi della balena" conferma che la soluzione 'Codate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Codate

C Como O Otranto D Domodossola A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I poderosi colpi della balena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Codate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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