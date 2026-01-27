L apertura da cui la balena emette lo zampillo

SOLUZIONE: SFIATATOIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L apertura da cui la balena emette lo zampillo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L apertura da cui la balena emette lo zampillo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sfiatatoio? Lo sfiatatoio è il punto attraverso cui la balena espelle l'acqua e l'aria accumulata durante la respirazione. Situato sulla sommità del capo dell'animale, permette un rapido e silenzioso rilascio di aria, facilitando l'espulsione di acqua e aria accumulata nei polmoni. Questo meccanismo è fondamentale per la respirazione e la comunicazione tra le balene, rendendo visibile un getto d'acqua che spesso viene scambiato per uno zampillo.

In presenza della definizione "L apertura da cui la balena emette lo zampillo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L apertura da cui la balena emette lo zampillo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sfiatatoio:

S Savona F Firenze I Imola A Ancona T Torino A Ancona T Torino O Otranto I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L apertura da cui la balena emette lo zampillo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

