Per i soccorsi in montagna
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Per i soccorsi in montagna' è 'Eliambulanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Per i soccorsi in montagna
- Risposta: ELIAMBULANZA
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 6
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: EMAA
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Eliambulanza? ELIAMBULANZA è un servizio di emergenza che interviene rapidamente in montagna, portando soccorso a chi si trova in difficoltà. Con squadre specializzate, garantisce assistenza immediata e trasporto sicuro, facendo sentire più tranquilli chi si avventura tra le vette. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Per i soccorsi in montagna: risposta da 12 lettere
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