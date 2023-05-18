Per i soccorsi in montagna

Home / Soluzioni Cruciverba / Per i soccorsi in montagna

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Per i soccorsi in montagna' è 'Eliambulanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E L I A M B U L A N Z A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Per i soccorsi in montagna

Per i soccorsi in montagna Risposta: ELIAMBULANZA

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 6

6 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E M A A

Inizia con: E

E Finisce con: A

Perchè la soluzione è Eliambulanza? ELIAMBULANZA è un servizio di emergenza che interviene rapidamente in montagna, portando soccorso a chi si trova in difficoltà. Con squadre specializzate, garantisce assistenza immediata e trasporto sicuro, facendo sentire più tranquilli chi si avventura tra le vette. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Eliambulanza' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Per i soccorsi in montagna: risposta da 12 lettere

Se la definizione "Per i soccorsi in montagna" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Eliambulanza. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'soccorsi'