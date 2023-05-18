Per i soccorsi in montagna

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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ELIAMBULANZA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Per i soccorsi in montagna
  • Risposta: ELIAMBULANZA
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    EMAA
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Eliambulanza? ELIAMBULANZA è un servizio di emergenza che interviene rapidamente in montagna, portando soccorso a chi si trova in difficoltà. Con squadre specializzate, garantisce assistenza immediata e trasporto sicuro, facendo sentire più tranquilli chi si avventura tra le vette. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Per i soccorsi in montagna: risposta da 12 lettere

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