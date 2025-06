Fornita di soccorsi nei cruciverba: la soluzione è Aiutata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fornita di soccorsi' è 'Aiutata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AIUTATA

Curiosità e Significato... La soluzione Aiutata di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aiutata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aiutata? Fornita di soccorsi indica qualcuno o qualcosa che riceve aiuto o assistenza in situazioni di bisogno. La parola aiutata descrive chi viene supportato, sostenuto o protetto durante momenti difficili, sottolineando la presenza di aiuto concreto e tempestivo. È un termine che mette in evidenza l'importanza di interventi efficaci per favorire il recupero o il benessere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fornita del necessario per vivereFornita dei requisitiPer i soccorsi in montagnaGalleria fornita di arcateFornita di tutti i requisiti

A Ancona

I Imola

U Udine

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

