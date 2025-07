Organizza rapidi soccorsi nei cruciverba: la soluzione è Protezione Civile

Home / Soluzioni Cruciverba / Organizza rapidi soccorsi

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Organizza rapidi soccorsi' è 'Protezione Civile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROTEZIONE CIVILE

Curiosità e Significato di Protezione Civile

Non fermarti alla soluzione! Conosci Protezione Civile più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Protezione Civile.

Perché la soluzione è Protezione Civile? La Protezione Civile è l’ente che interviene tempestivamente in caso di emergenze e calamità naturali, come terremoti, alluvioni o incendi. Organizza e coordina i soccorsi per salvare vite e tutelare le persone coinvolte. La sua azione rapida e organizzata rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza della comunità in situazioni di crisi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Organizza le OlimpiadiRapidi nel lavoroPermette di effettuare rapidi conti al PcCapaci di rapidi spostamentiPer i soccorsi in montagna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Protezione Civile

La definizione "Organizza rapidi soccorsi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

O Otranto

T Torino

E Empoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

C Como

I Imola

V Venezia

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I I R O T M P V E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIEMPITIVO" RIEMPITIVO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.