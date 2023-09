Parete scoscesa di monte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parete scoscesa di monte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RUPE

Significato/Curiosita : Parete scoscesa di monte

Sorge alle sue falde, in provincia di reggio emilia, si presenta come uno stretto altopiano dalle pareti scoscese, che si staglia isolato tra le montagne... 41°53'29.6n 12°28'55.98e / 41.891556°n 12.482216°e41.891556; 12.482216 la rupe tarpea (latino: rupes tarpeia o saxum tarpeium) è la parete rocciosa posta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

