La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un precipizio di monte' è 'Rupe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUPE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Rupe? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Rupe.

Perché la soluzione è Rupe? Rupe indica una grande formazione rocciosa, solitamente verticale o a strapiombo, che si forma in montagna o in zone elevate. È come un imponente precipizio di montagna, spesso utilizzata come punto di riferimento scenografico o naturale. Questa parola evoca l'immagine di una parete rocciosa maestosa e imponente, simbolo della forza della natura e delle meraviglie dei paesaggi alpini.

Se "Un precipizio di monte" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

