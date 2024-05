È storica la Tarpea

Significato della soluzione per: E storica la tarpea

La rupe Tarpea (latino: Rupes Tarpeia o Saxum Tarpeium) è la parete rocciosa posta sul lato meridionale del Campidoglio a Roma, dalla quale venivano gettati i traditori condannati a morte, che in tal modo venivano simbolicamente espulsi dall'Urbe. Si tratta di un colle di tufo che ospita diverse aree verdi, come per esempio il Giardino Belvedere di Villa Tarpea. .

Italiano: Sostantivo: rupe f sing (pl.: rupi) . (geografia) conformazione rocciosa di notevoli dimensioni, che ripida o molto scoscesa sovrasta una zona pianeggiante.. Sillabazione: rù | pe. Pronuncia: IPA: /'rupe/ . Etimologia / Derivazione: dal latino rupes simile a rumpere cioè "rompere" . Citazione: . Sinonimi: dirupo, roccia, sperone, scoglio, balza, picco, sporgenza, guglia. Alterati: (diminutivo) rupicella.