Pareggio senza reti

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Pareggio senza reti' è 'Oo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pareggio senza reti
  • Risposta: OO
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 0
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    OO
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O
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Pareggio senza reti: risposta da 2 lettere

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