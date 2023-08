Risultato senza reti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risultato senza reti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Risultato senza reti

Generare un risultato valido, o comunque con un'alta probabilità di essere accettabile, ma non è possibile spiegare come e perché tale risultato sia stato... Ooo) oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo il libro della giungla di rudyard kipling ‘o‘o – uccello delle hawaii, oggi estinto oo, oo, oo, oo – emoticon... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

