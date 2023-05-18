Il Miller di una storica orchestra

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Miller di una storica orchestra' è 'Glenn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GLENN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il Miller di una storica orchestra
  • Risposta: GLENN
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    GEN
  • Inizia con: G
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Glenn? Glenn, come il Miller di una storica orchestra, incarna l’essenza di un leader musicale che guida con passione e talento. La sua presenza sul palco trasmette energia, coinvolgendo il pubblico e creando un’atmosfera unica, fatta di armonia e grande sensibilità artistica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il Miller di una storica orchestra: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Il Miller di una storica orchestra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Glenn. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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