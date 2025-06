Il Gould illustre pianista nei cruciverba: la soluzione è Glenn

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Gould illustre pianista

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Gould illustre pianista' è 'Glenn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GLENN

Curiosità e Significato di Glenn

Approfondisci la parola di 5 lettere Glenn: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Glenn? Il termine gould richiama il celebre pianista canadese Glenn Gould, noto per la sua tecnica innovativa e interpretazioni uniche. Il nome rappresenta eccellenza, genialità e passione per la musica classica. Usato come esempio, invita a riflettere su talenti straordinari che lasciano un'impronta indelebile nel mondo artistico, ricordandoci quanto la dedizione possa trasformare un talento in leggenda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Close grande attriceIl compianto Ford del film GildaL attrice CloseIl Gould grande pianistaIllustre in breveSotto le dita del pianista

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Glenn

Hai trovato la definizione "Il Gould illustre pianista" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

L Livorno

E Empoli

N Napoli

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N U L G T A U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UNGULATO" UNGULATO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.