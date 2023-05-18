Mezzi che arrivano dal mare
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mezzi che arrivano dal mare' è 'Anfibi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Mezzi che arrivano dal mare
- Risposta: ANFIBI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AFI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Anfibi? Gli anfibi sono creature che vivono tra terra e acqua, ma il loro nome si collega ai mezzi che arrivano dal mare. Questi animali, come rane e salamandre, si adattano a entrambi gli ambienti, dimostrando una sorprendente capacità di muoversi tra acqua e terra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Mezzi che arrivano dal mare: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "Mezzi che arrivano dal mare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Anfibi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.