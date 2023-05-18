Mezzi che arrivano dal mare

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mezzi che arrivano dal mare' è 'Anfibi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N F I B I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Mezzi che arrivano dal mare

Mezzi che arrivano dal mare Risposta: ANFIBI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A F I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Anfibi? Gli anfibi sono creature che vivono tra terra e acqua, ma il loro nome si collega ai mezzi che arrivano dal mare. Questi animali, come rane e salamandre, si adattano a entrambi gli ambienti, dimostrando una sorprendente capacità di muoversi tra acqua e terra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Mezzi che arrivano dal mare: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Mezzi che arrivano dal mare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Anfibi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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