Mezzi che arrivano dal mare

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mezzi che arrivano dal mare' è 'Anfibi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANFIBI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Mezzi che arrivano dal mare
  • Risposta: ANFIBI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AFI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Anfibi? Gli anfibi sono creature che vivono tra terra e acqua, ma il loro nome si collega ai mezzi che arrivano dal mare. Questi animali, come rane e salamandre, si adattano a entrambi gli ambienti, dimostrando una sorprendente capacità di muoversi tra acqua e terra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Mezzi che arrivano dal mare: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Mezzi che arrivano dal mare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Anfibi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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