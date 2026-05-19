Quando arrivano si giustificano
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Quando arrivano si giustificano' è 'Ritardatari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RITARDATARI
Perché la soluzione è Ritardatari? I ritardatari sono coloro che arrivano in ritardo rispetto all'orario stabilito, spesso trovando scuse per giustificare il loro arrivo posticipato. La loro presenza si distingue per il ritardo, che può essere dovuto a vari motivi come imprevisti o disorganizzazione. Questi individui tendono a cercare scuse per spiegare il loro ritardo, dimostrando una certa difficoltà nel rispettare i tempi previsti. La loro puntualità resta un aspetto spesso problematico in molte situazioni.
Quando arrivano si giustificano nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ritardatari
Questa pagina è dedicata alla definizione "Quando arrivano si giustificano" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ritardatari'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quando arrivano si giustificano
- Risposta: RITARDATARI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: R__________
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Ritardatari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quando arrivano si giustificano". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con quando: Si ha quando in cassa c è meno di quanto dovrebbe
Con arrivano: In estate arrivano quelle di caldo
Con giustificano: Giustificano le decorazioni