ANFIBI

Curiosità e Significato... La parola Anfibi è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anfibi.

Perché la soluzione è Anfibi? Gli anfibi sono vertebrati che vivono sia in acqua sia sulla terra, come rane, rospi e salamandre. Sono noti per il loro ciclo di vita, che include metamorfosi da larva acquatica a adulto terrestre. Questi animali svolgono un ruolo importante negli ecosistemi, aiutando a controllare insetti e indicano la salute dell’ambiente. Conoscere gli anfibi significa apprezzare la biodiversità del nostro pianeta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Anfibi come rane e rospiAnimali come le rane e i rospiRane e salamandreClasse di animali come rane e salamandreLo sono le rane e i rospi

