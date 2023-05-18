Lo intasano le chiamate

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo intasano le chiamate' è 'Centralino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C E N T R A L I N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo intasano le chiamate

Lo intasano le chiamate Risposta: CENTRALINO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C T I O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Centralino? Il centralino riceve molte chiamate che spesso intasano il suo funzionamento. Quando ci sono troppi contatti, diventa difficile gestire le richieste in modo efficiente, creando confusione e rallentamenti. È importante trovare modi per alleggerire il traffico e migliorare il servizio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo intasano le chiamate: risposta da 10 lettere

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