Lo intasano le chiamate
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo intasano le chiamate' è 'Centralino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo intasano le chiamate
- Risposta: CENTRALINO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CTIO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Centralino? Il centralino riceve molte chiamate che spesso intasano il suo funzionamento. Quando ci sono troppi contatti, diventa difficile gestire le richieste in modo efficiente, creando confusione e rallentamenti. È importante trovare modi per alleggerire il traffico e migliorare il servizio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo intasano le chiamate: risposta da 10 lettere
In presenza della definizione "Lo intasano le chiamate", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Centralino. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.