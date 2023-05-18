Lo intasano le chiamate

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo intasano le chiamate' è 'Centralino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CENTRALINO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo intasano le chiamate
  • Risposta: CENTRALINO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CTIO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Centralino? Il centralino riceve molte chiamate che spesso intasano il suo funzionamento. Quando ci sono troppi contatti, diventa difficile gestire le richieste in modo efficiente, creando confusione e rallentamenti. È importante trovare modi per alleggerire il traffico e migliorare il servizio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo intasano le chiamate: risposta da 10 lettere

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