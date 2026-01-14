Chiamate al raduno nazionale

SOLUZIONE: CONVOCATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chiamate al raduno nazionale" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chiamate al raduno nazionale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Convocate? Le chiamate al raduno nazionale sono inviti ufficiali rivolti a un gruppo di persone per partecipare a un evento importante. Questi avvisi sono fondamentali per organizzare e garantire la presenza di tutti i partecipanti necessari. Quando vengono fatte, si dice che sono state convocate, indicando che le persone sono state chiamate a riunirsi. È un momento di preparazione e coordinamento essenziale per il buon svolgimento dell'iniziativa.

La definizione "Chiamate al raduno nazionale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chiamate al raduno nazionale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Convocate:

C Como O Otranto N Napoli V Venezia O Otranto C Como A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chiamate al raduno nazionale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

