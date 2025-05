Si intasano negli esodi nei cruciverba: la soluzione è Strade

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si intasano negli esodi' è 'Strade'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRADE

Curiosità e Significato di "Strade"

Hai risolto il cruciverba con Strade? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Strade.

Perché la soluzione è Strade? La frase Si intasano negli esodi fa riferimento a come le strade possono fermarsi e diventare congestionate durante i periodi di grande spostamento, come le vacanze o le emergenze. In questi momenti, il traffico aumenta notevolmente e le arterie stradali si intasano, rendendo difficile il transito. Pertanto, strade è la parola chiave che sintetizza questa situazione di congestione durante gli spostamenti di massa.

Come si scrive la soluzione Strade

Hai davanti la definizione "Si intasano negli esodi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A M C A N C H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACCHINA" MACCHINA

