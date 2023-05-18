È fatta di stretti vicoli e tanti negozi

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È fatta di stretti vicoli e tanti negozi' è 'Casbah'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CASBAH

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È fatta di stretti vicoli e tanti negozi
  • Risposta: CASBAH
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CSH
  • Inizia con: C
  • Finisce con: H

Perchè la soluzione è Casbah? Casbah è un quartiere vivo e affascinante, caratterizzato da stretti vicoli pieni di negozi colorati. Passeggiando tra le sue strade si respira un’atmosfera autentica, tra profumi di spezie e suoni di mercati animati, che rendono ogni visita un’esperienza unica e coinvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È fatta di stretti vicoli e tanti negozi: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "È fatta di stretti vicoli e tanti negozi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Casbah. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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