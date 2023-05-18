È fatta di stretti vicoli e tanti negozi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È fatta di stretti vicoli e tanti negozi' è 'Casbah'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: È fatta di stretti vicoli e tanti negozi
- Risposta: CASBAH
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CSH
- Inizia con: C
- Finisce con: H
Perchè la soluzione è Casbah? Casbah è un quartiere vivo e affascinante, caratterizzato da stretti vicoli pieni di negozi colorati. Passeggiando tra le sue strade si respira un’atmosfera autentica, tra profumi di spezie e suoni di mercati animati, che rendono ogni visita un’esperienza unica e coinvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È fatta di stretti vicoli e tanti negozi: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "È fatta di stretti vicoli e tanti negozi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Casbah. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.