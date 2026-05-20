Stretti di borsa

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stretti di borsa' è 'Tirchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRCHI

La risposta Tirchi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tirchi? I TIRCHI sono quei valori di prezzo o rendimento che si trovano in prossimità dei limiti estremi di un mercato finanziario, come gli stretti di borsa. Questi punti indicano spesso situazioni di forte volatilità o di congestione, dove le contrattazioni sono molto intense e i prezzi oscillano in modo rapido. La presenza di TIRCHI può segnalare condizioni di mercato particolarmente tese o di attesa, suggerendo che si avvicina una fase di cambiamento importante.

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Stretti di borsa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tirchi

Quando la definizione "Stretti di borsa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tirchi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Stretti di borsa
  • Risposta: TIRCHI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: T_____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

T Torino
I Imola
R Roma
C Como
H Hotel
I Imola

La soluzione 'Tirchi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stretti di borsa". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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