Stretti di borsa
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stretti di borsa' è 'Tirchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TIRCHI
La risposta Tirchi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Tirchi? I TIRCHI sono quei valori di prezzo o rendimento che si trovano in prossimità dei limiti estremi di un mercato finanziario, come gli stretti di borsa. Questi punti indicano spesso situazioni di forte volatilità o di congestione, dove le contrattazioni sono molto intense e i prezzi oscillano in modo rapido. La presenza di TIRCHI può segnalare condizioni di mercato particolarmente tese o di attesa, suggerendo che si avvicina una fase di cambiamento importante.
Stretti di borsa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tirchi
Quando la definizione "Stretti di borsa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tirchi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Stretti di borsa
- Risposta: TIRCHI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: T_____
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Tirchi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stretti di borsa". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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